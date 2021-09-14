 Western Kentucky Hilltoppers Football Recruiting - Highlights: Caden Veltkamp
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Highlights: Caden Veltkamp

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Sean Williams • InsideHilltopperSports
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Highlights and photos of South Warren (Ky.) 2022 quarterback and Western Kentucky commitment Caden Veltkamp from last Friday's 42-7 win over Gibson Southern (Ind.).

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